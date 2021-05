Incidente a Fondi: auto contro scooter, interviene l’eliambulanza – FOTO

Il sinistro appena dopo le 16 a Fondi in via Stazione all’altezza dell’incrocio con via Terruto dove insiste la stazione locale della Guardia di Finanza.

Uno scooter, forse in fase di sorpasso, avrebbe impattato contro un’auto, una city car della Peugeot, andando entrambi i mezzi ad impattare contro la recinzione che delimita il bordo strada. Ad avere la peggio il centauro le cui condizioni sono apparse subito più complicate.

Sul posto la Polizia Locale a dirigere il traffico e vari mezzi di soccorso quali ambulanze e auto mediche, fino alla richiesta di intervento dell’eliambulanza che è riuscita ad atterrare a due passi dal Mercato Ortofrutticolo in un ampio spiazzo privato.

Il ferito, un uomo, secondo le prime informazioni sarebbe stato trasportato presso l’ospedale San Camillo di Roma.