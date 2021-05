Giro dell’Agro pontino, domenica la seconda tappa

“Il Giro dell’Agro Pontino Opes si appresta ad una nuova competizione. Pronta la seconda di stagione con il “3° Trofeo Il Gatto e La Volpe Bike“, sotto l’organizzazione dell’Asd Il Gatto e La Volpe.

È la volta di Terracina, in località La Fiora. I ciclisti in gara si sfideranno su un percorso di 73km suddiviso in giri da 7,3 km da ripetersi dieci volte. Il percorso interesserà strada Matera (direzione Appia), via Degli Albucci e ancora su Strada Nove Ponti, Strada Provinciale 73 Lungo Pedicata e arrivo su Strada Matera.

Il ritrovo dei concorrenti è per le 7.30 presso la Braceria Matera N.5 in via Matera 5, con partenza alle ore 9.

L’evento, di rilevanza nazionale, sarà interdetto al pubblico e seguirà tutte le normative vigenti nel rispetto dei protocolli Anti- Covid.

In linea con tutte le misure volte al contrasto della diffusione della pandemia, le iscrizioni potranno avvenire solamente online effettuando una ricarica su Post Evolution n. 5333 1711 1507 7204 – Codice Fiscale QTTLNZ55R25I634P ed inviando la ricevuta di avvenuto pagamento (foto o PDF) insieme a nome società e lista atleti iscritti, tramite WhatsApp, al numero 3487953938.

Le iscrizioni si chiuderanno il venerdì prima della gara alle ore 22 e che non si accetteranno adesioni la mattina presso il ritrovo gara. Inoltre, tutti i partecipanti saranno tenuti a consegnare la mattina della gara, un’apposita Autocertificazione Anti-Covid scaricabile sui canali della manifestazione.

È possibile restare aggiornati seguendo i canali social dedicati agli eventi ciclistici 2021 su www.opeslatina.it, sulle pagine Facebook Opes Latina e Opes Ciclismo, su Instagram Opes Latina e girodellagropontino. Per ulteriori informazioni scrivere alla mail ufficiale ilgirodellagropontino@gmail.com.”