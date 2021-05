Covid-19, il monitoraggio: il maggior numero di contagi a Latina, Aprilia e Fondi

Arriva il monitoraggio con analisi settimanale dei dati legati alla pandemia. Si tratta dei numeri della settimana 28 aprile – 4 maggio e sono elaborati dall’Asl di Latina.

In questi dati è facile constatare come ci sia un sostanziale equilibrio tra nuovi positivi e guariti, ma c’è anche un calo evidente e costante di nuovi positivi, come sembra finalmente calare anche l’indice di ospedalizzazione dei pazienti Covid. Il numero più grande – e che fa ben sperare sul futuro – è legato alle somministrazioni di vaccini: 18.627 in una settimana con il picco di oltre 3.100 del 2 maggio.

Calano, seppur lentamente i numeri legati ai nuovi positivi, mentre rimangono abbastanza stabili quelli delle somministrazioni di vaccini.

Se andiamo a vedere i dettagli dei comuni, evitando una comparazione per incidenza sulla popolazione residente, ma rimanendo solo sui dati analitici, notiamo come i territori più colpiti dai nuovi contagi settimanali sono il capoluogo di Latina (+145), Aprilia (+124) e Fondi (+116).

Infine la grafica che permette di monitorare la situazione del comparto scolastico anche con lo storico delle settimane precedenti.