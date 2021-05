Incidente su via Astura, perde la vita un uomo di 55 anni

Un incidente mortale si è verificato nel pomeriggio nel territorio di Aprilia. A perdere la vita un uomo di 55 anni di Lanuvio. Stando ad una prima ricostruzione di quanto accaduto, il 55enne stava percorrendo via Astura a bordo di una utilitaria quando per cause da accertare si è scontrato con un fuoristrada. Sul posto è intervenuta anche un’eliambulanza ma purtroppo per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco e i Carabinieri che hanno avviato i rilievi.