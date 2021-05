Furto sventato, la Polizia recupera mezza tonnellata di cavi in rame

La scorsa notte gli uomini della Polizia di Stato hanno sventato un furto di ingente preso l’azienda Nalco di Cisterna (LT).

Contattati dal servizio di vigilanza privata, insospettito dall’anomalo posizionamento di materiale in azienda, il tempestivo arrivo dei poliziotti del locale Commissariato di P.S. ha messo in fuga i malviventi che sono stati costretti a dileguarsi a piedi nelle campagne circostanti, senza portare a termine il furto.

Gli agenti hanno recuperato circa mezza tonnellata di cavi in rame, asportati dai generatori di corrente anche con l’utilizzo di un escavatore, che erano stati già ammassati e pronti per essere portati via con un veicolo asportato dal parcheggio dell’azienda. La refurtiva è stata riconsegnata all’azienda, sul posto è intervenuta anche la Polizia Scientifica per rilevare eventuali tracce lasciate dai malviventi.