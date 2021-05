Elezioni a Pontinia, scende in campo il Movimento 5 Stelle

Il Movimento Cinque Stelle è pronto alla sfida elettorale a Pontinia. A renderlo noto sono gli attivisti del gruppo Pontinia 5 Stelle.

“Ripartiamo insieme per Pontinia . – si legge in una nota – Questo lo slogan che il gruppo Grilli in MoVimento per Pontinia utilizzerà per la corsa alle prossime elezioni amministrative; e lo farà adottando lo storico simbolo del MoVimento 5 Stelle ed i valori che lo hanno proiettato al Governo della Nazione. Il panorama politico di Pontinia, purtroppo, non offre molte alternative. Il vecchio e il nuovo hanno mostrato una continuità di Governo che non verrà certo ricordata come la migliore nella storia della nostra città. Sappiamo che non è facile amministrare un Comune di questi tempi, ma non possiamo non rilevare che un certo immobilismo, la mancanza di coraggio e una visione politica miope in tanti ambiti, quali ad esempio quello urbanistico, culturale ed ambientale, hanno di fatto immobilizzato e degradato Pontinia.

Un panorama da vecchia e stanca politica, insomma, guidato da gente sul campo da anni che, nonostante ciò, non è riuscita a dar lustro alla nostra cittadina. Dobbiamo poi constatare che anche sul fronte delle opposizioni, fatte le dovute eccezioni, si percepisce un senso di camaleontico opportunismo con repentini ‘colpi di coda’ e ‘cambi di bandiera’, come se ideali e valori non dovessero più essere alla base delle proprie scelte.

Non sarà sicuramente facile per noi, lo sappiamo; dovremo confrontarci con schieramenti formati da veri e propri “professionisti” della politica; però ce la stiamo mettendo tutta per offrire a Pontinia una valida alternativa che si elevi molto oltre la logica clientelare del lampione sotto casa e la buca rattoppata. Avere strade illuminate e sicure non è certo il frutto di un favore, ma un sacrosanto diritto pagato con soldi pubblici. Le strade asfaltate, i lampioni, gli edifici ed i servizi scolastici dignitosi, una tassa sui rifiuti che rispecchi una raccolta differenziata efficiente, un territorio tutelato dal punto di vista ambientale e idrogeologico e tanto altro, sono diritti che non hanno bisogno della spintarella del politichetto di turno.

Siamo solo agli inizi e il Covid non ci aiuta di certo, ma stiamo procedendo alla formazione del gruppo. Il programma invece lo vogliamo scrivere insieme ai cittadini di Pontinia che potranno inviare proposte e pareri attraverso il nostro nuovo sito internet www.pontinia5stelle.It, o attraverso le mail programma@pontinia5stelle.it oppure info@pontinia5stelle.it. Facciamo ripartire Pontinia e come farlo, scriviamolo insieme”.