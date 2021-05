Associazione a delinquere, ordine di carcerazione per una 49enne

Nella serata di ieri a Latina, i carabinieri della stazione di Latina, eseguivano un ordine di esecuzione per espiazione pena detentiva in regime di detenzione domiciliare, emesso dalla Procura Generale della Repubblica di Roma, in relazione ad ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Roma, nei confronti di una donna 49enne di Latina. Il provvedimento scaturisce dalla commissione dei reati di associazione per delinquere, detenzione e porto di armi, ricettazione. la donna dovrà scontare la pena residua di mesi 9 e giorni 6 di reclusione, in regime di detenzione domiciliare, così come disposto dall’a.g.