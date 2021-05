Apertura dei centri commerciali nel weekend: mobilitazione nazionale

E’ stata indetta per il prossimo martedì 11 maggio alle ore 11.00, una manifestazione nazionale di protesta all’interno di tutti i centri commerciali, factory outlet e retail park.

Scopo della protesta, come rende noto Roberto Zola, presidente del CNCC (Consiglio Nazionale Centri Commerciali), è sensibilizzare il Governo nazionale sulla possibile riapertura delle strutture commerciali durante i giorni festivi e pre-festivi.

Per quanto riguarda Formia, la direzione del Centro Commerciale Itaca ha reso noto che alla protesta aderirà il 95% dei negozi.

Di seguito il testo della nota.

“Milano, 30 aprile 2021

Cari Soci,

gli avvenimenti delle ultime settimane ed in particolare l’emanazione del Decreto Riaperture approvato il 21 aprile u.s, ci obbliga a dare un segnale forte come Industria.

Abbiamo, quindi, deciso di indire una manifestazione all’interno di tutti i centri commerciali, factory outlet e retail park per il giorno 11 maggio 2021 alle ore 11.00 .

La modalità individuata è la chiusura delle attività in tutti i poli commerciali per pochi minuti durante la quale verrà diffuso un comunicato unico in tutta Italia.

L’iniziativa sarà naturalmente, adeguatamente comunicata anche a tutti i media nazionali che, in aggiunta a quelli locali, daranno alta risonanza all’iniziativa

Nei prossimi giorni, lo staff invierà tutti i dettagli ed il materiale da utilizzare sui social e siti web dei centri commerciali ed il comunicato stampa da trasmettere su radio in-store alle ore 11.00 del giorno 11 maggio p.v.

La protesta avrà una durata di circa 15 minuti ma, qualora ci fossero situazioni particolari tali da impedire la chiusura per il tempo indicato, in particolare per gli Ipermercati, si potrà aderire anche per una durata di 3/5 minuti.

La modalità è quella di abbassare le saracinesche ma vi invitiamo a segnalare al responsabile di ogni centro commerciale eventuali diverse modalità richieste dagli operatori.

La forte adesione all’iniziativa e la conseguente massiccia copertura mediatica farà sentire la voce della nostra Industria al fine di promuovere la riapertura durante i giorni festivi e pre-festivi di tutte le strutture commerciali.

[…]

Grazie per il vostro supporto, cari saluti

Il Presidente

Roberto Zoia