Interruzione idrica quest’oggi a Spigno Saturnia fino alle ore 13.

Lo riporta il primo cittadino Salvatore Vento, facendo eco alla comunicazione di Acqualatina.

Sono interessate via Zangrilli, via Venali, via Fornello, via Argentara, via Campolongo, via Turrimai e via Casarinole e ovviamente le traverse collegate.

Salvo imprevisti, l’acqua dovrebbe mancare fino a ora di pranzo.