Investimento a Fondi, necessario l’intervento dell’eliambulanza

Foto Archivio

I fatti sarebbero avvenuti alle alle prime luci dell’alba di questa mattina a Fondi, su via Fondi Sant’Anastasia tra il bivio con via Ponte Baratta I e la rotatoria con via Flacca.

Ad essere investito, secondo le prime informazioni, sembrerebbe essere stata una persona di origine straniera a bordo probabilmente di una bicicletta.

Le condizioni del ferito hanno portato all’immediato intervento dell’eliambulanza che sarebbe atterrata in un terreno adiacente la strada rendendo tempestivi i soccorsi.