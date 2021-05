Fondi piange la scomparsa di Enzo Marino

49 anni, portato via anche lui dal Covid-19, malattia contro la quale ha combattuto per circa due settimane senza riuscire a vincerla.

Enzo Marino era molto conosciuto in città sia per via della sua professione essendo un poliziotto in forza al Commissariato della vicina Terracina, sia perché volontario dei Falchi di Pronto Intervento della Protezione Civile nonché fratello del presidente Mario Marino.

Tanti i messaggi di cordoglio pubblici e privati, tra cui quelli dell’Amministrazione comunale di Fondi che ha dedicato un ricordo tramite i social.

«Sono profondamente addolorato per la scomparsa di Enzo Marino – è il commento del primo cittadino Beniamino Maschietto – coraggioso agente di polizia in servizio presso il Commissariato di Terracina, cittadino virtuoso a tal punto da essere insignito nel 2006 della Medaglia d’Oro al valor civile, tra i fondatori dell’associazione di protezione civile “Falchi di Pronto Intervento” e da allora volontario tra i più attivi. Purtroppo non si arresta la scia di dolore che in questi giorni sta duramente colpendo la nostra comunità con decessi di persone in alcuni casi anche molto giovani. Enzo Marino avrebbe compiuto 50 anni ad agosto e la sua dipartita lascia nella nostra comunità un vuoto incolmabile. Esprimo nuovamente la mia vicinanza alla famiglia di Enzo Marino e a tutti coloro che in questi drammatici mesi, durante i quali viene negato persino un abbraccio e un ultimo saluto alla persona amata, hanno perso un proprio caro. Non ci sono parole per lenire la sofferenza ma come comunità sentiamo il bisogno e il dovere di partecipare al grande dolore delle famiglie dei nostri concittadini scomparsi».”