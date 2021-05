Ddl Zan, Coletta a Fedez: “Organizziamo concerto a Latina”

La polemica, la presunta censura denunciata dal cantante Fedez e la questione tanto dibattuta sul Ddl Zan, ovvero della legge in materia di violenza o discriminazione per motivi di orientamento sensuale o identità di genere continua a far parlare di sé.

A tornare di primissima attualità la questione dopo le parole di Fedez al concerto del primo maggio e soprattutto al video della telefonata con i vertici Rai in cui pare si chiedessero allo stesso rapper di “evitare” di fare nomi ed eccessiva polemica. Alla fine i nomi sono stati fatti e la polemica anche che è divampata un po’ ovunque.

In questo contesto è intervenuto anche il sindaco di Latina Damiano Coletta che non solo ha preso una posizione netta sulla vicenda, schierandosi accanto a Fedez ed esprimendogli la sua solidarietà, ma attraverso la propria pagina Facebook ha anche rilanciato con una proposta di quelle che fa rumore.

Coletta, infatti, ha taggato Fedez e l’ha invitato a organizzare un concerto a Latina proprio a sostegno del Ddl Zan.

Difficile dire ad oggi se la proposta verrà presa o meno in considerazione dal rapper.

Di seguito il testo del post Facebook scelto sindaco Coletta.

“Caro Fedez, solidarietà per quello che è successo. Ti lancio una proposta: organizziamo insieme a Latina un concerto a sostegno del DDL Zan. Ti aspettiamo!”