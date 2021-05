Covid-19, in provincia di Latina 72 nuovi positivi. Zero decessi

Covid-19 in provincia di Latina, sono stati registrati oggi 72 nuovi casi.

Zero il numero dei decessi.

Sono 62 le persone guarite nelle ultime 24 ore, 10 i ricoveri e 1822 i vaccini somministrati.

E’ quanto emerge dall’ultimo bollettino della Asl di Latina che alleghiamo.

Nel documento le informazioni Comune per Comune e le informazioni utili per effettuare la prenotazione per i test rapidi e per effettuare il vaccino.

Bollettino ASL Latina del 3 maggio