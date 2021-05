Sorvegliato speciale fa perdere le tracce, si nascondeva sulla spiaggia di Minturno

Nei giorni scorsi gli agenti della Squadra Mobile di Napoli insieme ai colleghi del Commissariato di Formia hanno arrestato un pregiudicato sottoposto a regime di sorveglianza speciale che aveva l’obbligo di soggiorno in quel di Casoria. L’uomo, Carlo Finizio, un 40 enne si sarebbe reso irreperibile prima che le forze dell’ordine lo riuscissero a rintracciare e a catturare in un prefabbricato sulla spiaggia di Minturno, tra l’altro in possesso di un documento di identità falso.

Per l’uomo, ritenuto affiliato al clan malavitoso dei Contini della zona di Poggioreale, sono scattate le manette.