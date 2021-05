La “Fiamma Gialla” Marta Maggetti rappresenterà l’Italia alle olimpiadi di Tokyo

Marta Maggetti raggiunge un traguardo al quale ha lavorato con tenacia e caparbietà, durante un lunghissimo ed anomalo “quinquennio”, che ha di fatto condizionato totalmente le normali tappe di avvicinamento al più importante obiettivo: le Olimpiadi di Tokyo, in programma dal 23 luglio all’8 agosto 2021.

Dopo oltre due mesi dalle candidature dei gialloverdi Ruggero Tita e Silvia Zennaro, il Consiglio Federale ha ufficialmente selezionato la nostra portacolori Marta Maggetti, quale componente della squadra che rappresenterà la “vela olimpica italiana” nella classe RS:X femminile, ai tanto attesi Giochi.

Grande la soddisfazione provata dall’intero Team Fiamme Gialle nel veder, anche per quest’atleta, concretizzare tutti gli sforzi sin qui fatti. Colto l’obiettivo fondamentale della selezione, non resta che guardare fiduciosi all’immediato futuro dei finanzieri chiamati a rappresentare l’Italia nella spedizione olimpica, ben consci dell’ottimo lavoro svolto che, soprattutto nel Nacra e nella Tavola a vela, ha già portato a importanti risultati ai vertici delle classifiche internazionali. Tutti segnali che, statistiche alla mano, lasciano ben sperare in chiave olimpica.