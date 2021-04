Giochi matematici, conquistano le finali 9 alunni dell’istituto ‘Giulio Cesare’

Nove alunni della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto omnicomprensivo “Giulio Cesare” di Sabaudia, guidati dalla professoressa Natalisia Spinaci, sono finalisti dei giochi matematici dell’Università “Bocconi”.

Un risultato importante, che dà lustro alla scuola, al territorio e dimostra l’attenzione di tutto il corpo docente e della dirigente scolastica, professoressa Miriana Zannella, alla formazione degli studenti.

Questi i nominativi degli alunni ammessi alla finale 2021:

Per la categoria C1

Biscaro Daniele Calise Alessia Carlot Serena Casale Alessandro Di Giorgio Maria Sole

Per la categoria C2:

Ambrosone Elisa Campoli Simone Riccardi Francesco Rigoni Matteo

L’alunno Sarchiapone Matteo ha svolto, invece, il concorso parallelo, ottenendo un punteggio di 8/8.

“Siamo molto orgogliose di tutti i partecipanti, – scrivono la dirigente Zannella e la professoressa Spinaci – vorremmo sottolineare che tutti i nostri alunni sono stati veramente molto bravi, hanno sempre partecipato alle esercitazioni con impegno e dimostrato un comportamento molto maturo e responsabile, nonostante le difficoltà del periodo che stiamo vivendo. I testi erano molto difficili, ma nonostante ciò, un bel gruppo degli alunni del Giulio Cesare, si è distinto in qualità. In bocca al lupo ai nostri studenti per la finale!”.