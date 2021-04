Covid-19 a Bella Farnia, le ordinanze e il bilancio della prima giornata

Bella Farnia zona rossa, salta l’apertura della stagione balneare, provvedimenti anche per le scuole. Il residence Bella Farnia Mare conosciuto anche come ex Somal è stato “isolato”. Ma nell’ordinanza della Regione Lazio che alleghiamo insieme alle ordinanze del Comune di Sabaudia sul lungomare e sulle scuole, si fa rifermento a restrizioni per l’intera frazione. Le prime persone positive – complessivamente l’esito dei tamponi di ieri è stato di 87 persone positive su oltre 500 – sono state trasferite presso la casa domotica e l’ex asilo sulla Migliara 51. Gli agenti della Polizia Locale di Sabaudia insieme al personale della Croce Azzurra e con l’ausilio di un mezzo dei Servizi Sociali hanno provveduto a trasferire le persone che dovranno rimanere in quarantena.

Le forze dell’ordine che stanno presidiando i tre ingressi alla ex Somal da questo pomeriggio hanno fornito assistenza e informazioni compresi i moduli necessari per le autocertificazioni. Capillari i controlli in entrata e in uscita. Sul posto oltre alla Polizia Locale, la Guardia di Finanza di Terracina, i Carabinieri, il personale della Questura. Resta molta apprensione in città per quanto sta accadendo.

ordinanza lungomare

ordinanza scuole

ordinanza bella farnia