Nel Parco Nazionale del Circeo ritorna Elicriso

Cosa c’è di meglio di una sana, rigenerante passeggiata a piedi nudi nel parco? Soprattutto per riprendersi la libertà di respirare a pieni polmoni, riscoprire le nostre bellezze locali e allontanare questo maledetto virus che da più di un anno ci costringe all’asocialità? Non avete più scuse, da domenica 2 maggio ritorna Elicriso nel Parco Nazionale del Circeo 2021, ovvero attività gratuite realizzate con il patrocinio e il contributo dello stesso Parco e l’Associazione Culturale Elicriso di Latina.

Il progetto dell’Associazione Elicriso ha lo scopo di promuovere il territorio e invitare le persone a frequentare alcuni ambienti del Parco Nazionale del Circeo nei periodi più inusuali e non solo in alta stagione, contribuendo a destagionalizzare la frequentazione del territorio del Parco. Due anni fa si sono svolte, con grande partecipazione di pubblico, passeggiate nella foresta, passeggiate notturne e trekking sul promontorio del Circeo, tutte con la partecipazione di uno dei cani addestrati, Dalia o Bella, che accompagnano e facilitano la socializzazione all’interno del gruppo. Quest’anno in alcune passeggiate, rivolte come sempre ad adulti e bambini, si sperimenterà l’antica arte del Tai Chi Chuan con la Damiano Latina ASD, inoltre in date ci sarà di nuovo la partecipazione di uno dei due cani addestrati, così come in alcuni appuntamenti, ci sarà la collaborazione di una interprete LIS (Lingua Italiana dei Segni) per il piacere di una partecipazione congiunta anche con i non udenti.

Il primo appuntamento è per le ore 10,00 di domenica 2 maggio, presso il Piazzale San Francesco, nel centro storico di San Felice Circeo, per una passeggiata a Quarto Caldo. Una bellissima camminata tra le fronde della macchia mediterranea, con lo sguardo verso il mare, si darà un nome alle piante, scoprendole con l’olfatto. Una volta arrivati al Fortino Napoleonico, batteria moresca, un Maestro di Tai Chi Chuan della Damiano Latina ASD, illustrerà ai presenti questa antica arte, invitandoli a sperimentarla insieme. Durata 2,5 ore. La passeggiata è riservata ad adulti e bambini, accompagnati, di età minima 5 anni. E’ necessaria la prenotazione a Elicriso APS al 349.6131902 oppure 347.5161473; email: elicriso.ac@gmail.com

Naturalmente, tra maggio e giugno ci saranno altri appuntamenti da non perdere: il 9 maggio al Centro Visitatori di Sabaudia “Fiutare, vedere e ascoltare l’ambiente” accompagnati da cani addestrati; il 22 maggio a Capo d’Omo, località Sabaudia “Riscopriamo altri linguaggi” con interpreti LIS; il 6 giugno, località Lestra Cocuzza su via Litoranea “Tai Chi Chuan nella Foresta Planiziaria”; il 13 giugno a San Felice Circeo “All’ombra dei lecci”, trekking leggero ed infine il 19 giugno località Le Crocette, San Felice Circeo “Quattro passi sul promontorio del Circeo”.

In tutti gli appuntamenti è indispensabile prenotare e partecipare muniti di mascherine e gel igienizzante. Garantito il rispetto delle norme anti-covid, il distanziamento e le attività saranno tutte all’aperto. Non è consentita la partecipazione di altri cani, ad eccezione di quelli dell’associazione Elicriso. Ricordiamo che le passeggiate sono attività gratuite e verrà regalato un gadget ai partecipanti più “fortunati”.