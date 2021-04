Concerto del Primo Maggio via web, l’iniziativa di Baraonda Latina

La musica come segnale di ripartenza. Anche se per via delle necessarie norme di contenimento del Cvoid-19 gli spettacoli da vivo sono ancora off-limits c’è chi ha pensato di regale comunque un concerto per il primo maggio nel rispetto della tradizione. Il palcoscenico c’è, i gruppi anche, ma è tutto via web. Di cosa si tratta? “Per il secondo anno consecutivo – fanno sapere dall’organizzazione – piazza del Popolo a Latina non vedrà svolgersi il tradizionale concerto del primo maggio, a causa della ormai nota problematica relativa al covid19.

Baraonda Latina In occasione di tale ricorrenza ha pensato di non far perdere questo momento di aggregazione e in collaborazione con Radio Web Latina hanno deciso di organizzare il concerto del primo maggio in diretta streaming a partire dalle ore 21.00 con Stormy Duo, Amanda, Fabio Casillo, Shak Manaly, Alessandra Procacci, e Art Maison Accademy tutti artisti locali, come nella tradizione e storia di Baraonda Latina, che altro non fa che promuove il proprio territorio. In diretta dallo studio otto del LiteoTech Theatre in diretta streaming in esclusiva sulle pagine Facebook di di Baraonda Latina il format e Radio web Latina”.