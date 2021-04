Sperlonga, in attesa del lancio della stagione estiva i buoni dati sull’acqua

“La Regione Lazio conferma: a Sperlonga mare di qualità eccellente e balneabilità“. Lo scrive proprio il Comune di Sperlonga sulla propria pagina Facebook facendo riferimento al referto sulla salute delle acque di balneazione di tutta la regione.

“In seguito ai diversi monitoraggi effettuati da Arpa Lazio nei tre punti prelievo: emissario lago Lungo, Lavatoio e spiaggia di Levante, il grado di balneabilità delle acque è risultato eccellente” spiegano dall’Ente nel post su Facebook.

“Stesso livello di balneabilità è stato rilevato anche all’interno del lago San Puoto, mentre come di consueto la Regione vieta la balneazione in prossimità di tutti i porti, incluso quindi quello di Sperlonga.”

Sorveglianza, invece, “di Arpa Lazio in località Bazzano, per la presenza di alghe potenzialmente tossiche come l’Ostreoptis Ovata, con prelievi di routine che saranno effettuati ogni 15 giorni da Giugno a Settembre.

Come disposto dalla Regione Lazio, il Comune espone presso le località monitorate, i cartelli che indicano la relativa qualità delle acque di balneazione.”