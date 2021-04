Sorpreso con 20 dosi di cocaina, arrestato dai Carabinieri un 51enne

Questa mattina intorno alle 7 ad Aprilia i militari del locale Norm, al termine di un servizio finalizzato a contrastare il traffico di sostanze stupefacenti, hanno tratto in arresto nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 51enne del posto poiché, nel corso di perquisizione personale e domiciliare, è stato trovato in possesso di “20 dosi di cocaina” per un peso complessivo di “gr 11” , due bilancini elettronici e materiale per il confezionamento, il tutto posto sotto sequestro.