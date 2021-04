Screening sui rientri dall’India: monitoraggio per escludere presenza della variante

L’attenzione in queste ore sembra tutta concentrata sulla variante indiana. Dalla cabina di regia dell’emergenza fanno sapere che proseguono gli screening, mentre “Latina Oggi” riporta che sarebbero circa 300 gli indiani residenti nel territorio pontino giunti in Italia dall’India nelle ultime settimane e che proprio per queste persone vanno individuate e sottoposte a tampone.

Nel frattempo, ieri, come riportato dall’Ansa, dai primi test effettuati allo Spallanzani sui Sikh residenti in provincia di Latina non ci sarebbe presenza di variante indiana, bensì di altre varianti tra cui quella inglese.