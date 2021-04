Maltrattamenti in famiglia, arrestato dai Carabinieri un 55enne

Nella giornata di ieri nel Comune di Santi Cosma e Damiano, i militari della locale stazione Carabinieri hanno tratto in arresto, in ottemperanza all’ ordinanza di misura cautelare che dispone gli arresti domiciliari emessa dal Tribunale di Cassino per il reato di maltrattamenti in famiglia un 55enne del posto resosi responsabile di ripetute minacce a mezzo telefono nei confronti della moglie, da quando si era allontanata dalla propria abitazione per dissidi coniugali. L’arrestato è stato condotto presso la propria abitazione come disposto dall ’a.g.