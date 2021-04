Sicurezza, il Questore di Latina in visita a Fondi: vertice anche in Comune

A rendere noto della visita il Comune di Fondi che in una nota l’ha definita come “inaspettata e gradita”. Il questore di Latina Michele Maria Spina è arrivato in mattinata in città accompagnato dal dottor Alessandro Tocco che da gennaio dello scorso anno alla guida della divisione anticrimine della Questura di Latina dopo essere stato nel corso degli anni già alla guida dei commissariati di Fondi e Formia.

Oltre all’incontro con il dirigente Marco De Bartolis, il Questore e Tocco – anche insieme al dirigente locale – hanno incontrato il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto, presumibilmente per fare il punto sui tanti temi sul tavolo che riguardano la sicurezza, non ultimo quello delle esplosioni e gli incendi di auto che si sono moltiplicati nel corso degli ultimi mesi.

Soddisfazione da parte del Sindaco Maschietto che ha spiegato: «La visita del Questore Michele Maria Spina questa mattina a Fondi testimonia la forte presenza delle istituzioni sul territorio. Non posso che ringraziare ancora una volta gli agenti di polizia e tutte le forze dell’ordine che stanno lavorando incessantemente per garantire la sicurezza e la serenità che la nostra città merita. Colgo occasione per esprimere ancora una volta la mia piena fiducia nell’operato delle forze dell’ordine. L’auspicio è che i responsabili degli ultimi episodi criminosi possano essere al più presto assicurati alla giustizia ponendo fine a questo clima di preoccupazione che rende ulteriormente difficile un momento storico reso già abbastanza complesso dalla pandemia».