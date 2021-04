Il cantante fondano Virginio presenta in radio il nuovo singolo “Rimani”

Uscito nei giorni scorsi con un nuovo singolo, l’ormai ex ragazzo di periferia che è entrato da tempo nella musica che conta Virginio Simonelli in arte Virginio, si racconta con il suo nuovo singolo “Rimani“.

Ad annunciare un’intervista sulle proprie frequenze nel pomeriggio di mercoledì 28 aprile è Radio Civita InBlu che avrà ospite il cantautore originario di Fondi nel format “Parole on the road” condotto da Giuseppe del Signore in diretta a partire dalle 17.

Virginio, protagonista del Festival di Sanremo, vincitore della decima edizione di “Amici di Maria De Filippi”, vincitore del Wind Music Award, ormai ha raggiunto davvero obiettivi professionali e collaborazioni di primissimo piano da Laura Pausini a Kylie Minogue, da Francesca Michelin a Raf.