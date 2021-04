Covid-19, timori sulla variante indiana: primi test negativi allo Spallanzani

Non è finita l’indagine epidemiologica sulla comunità indiana nell’agro e sud pontino annunciata nelle scorse ore dalla cabina di regia dell’emergenza Covid nel Lazio per scongiurare il diffondersi della temuta “variante indiana” che sta letteralmente mettendo in ginocchio l’India.

L’indagine si è resa necessaria a seguito dell’alto numero di positivi nelle comunità Sikh nei giorni scorsi.

A seguito dei primi esami presso lo Spallanzani di Roma – come riportato da Ansa – non ci sarebbe alcuna positività alla variante indiana.

Quasi trecento i positivi all’interno della comunità indiana nel corso degli ultimi due mesi.