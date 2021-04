Covid-19 ad Aprilia, sono 710 gli attualmente positivi

“Numeri in leggero aumento ad Aprilia per quel che riguarda i cittadini attualmente positivi, che ad oggi sono 710, con 42 persone ricoverate presso strutture ospedaliere. Anche i cittadini in isolamento domiciliare preventivo (no positivi) registrano un lieve incremento, attestandosi a quota 571. È questo il quadro che emerge dall’analisi dei dati condivisi dalla ASL di Latina con i comuni della Provincia.

“Il trend in lieve crescita che registriamo in questi giorni ci suggerisce quanto abbiamo ripetuto già nei giorni e nelle settimane scorse – afferma il Sindaco Antonio Terra – le riaperture varate dal Governo questa settimana sono una scelta politica obbligata, per dare respiro a settori economici in seria difficoltà, proprio a causa delle restrizioni in vigore da più di un anno.

Questa decisione però non deve suggerire un rilassamento da parte dei cittadini: i rischi, infatti, rimangono ed è oggi ancora più importante non trarci in inganno e continuare a rispettare distanziamenti e uso di dispositivi di protezione. Lo dobbiamo proprio alle categorie di popolazione più fragili e a quanti stanno scontando le conseguenze economiche della pandemia. Se non manteniamo alta l’attenzione, potremmo ben presto ritornare al punto di partenza, con conseguenze ancora più dure sul tessuto sociale ed economico cittadino”.