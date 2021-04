Furto di PC in una comunità: due denunciati dai carabinieri

Oggi, 26 aprile ad Aprilia, al termine di un predisposto servizio finalizzato a contrastare i reati predatori, i militari del locale Norm hanno deferito all’a.g. per i reati ricettazione e porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere, un 27enne del posto , già sottoposto all’ obbligo di presentazione alla p.g. presso la locale Stazione dell’arma, ed un 25enne di Roma.

In particolare i due, a seguito di perquisizione personale e veicolare a cui sono stati sottoposti, venivano trovati in possesso di un coltello con lama di cm 21, n. 2 pc portatili da 15 pollici, trafugati il 25 aprile scorso presso la sede di una comunità di servizi sociali ubicata in quel centro.