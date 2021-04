Scontro tra Suv e auto: 5 feriti. Due ragazzini al Bambino gesù

Non solo il sinistro alle porte di Latina. In terra pontina la giornata di domenica è stata contraddistinta da un altro grave incidente, avvenuto nella zona di Campoverde di Aprilia.

Per cause da accertare lungo via Virgilio si è registrato un pauroso scontro tra una Jeep e una Fiat 500, che viaggiavano in direzioni opposte. Sul Suv viaggiava una famiglia: due minori di 9 e 12 anni sono stati trasferiti in ambulanza all’ospedale Bambino Gesù di Roma, mentre i genitori sono stati ricoverati negli ospedali di Latina e Aprilia, dove sono giunti tramite eliambulanza. In ospedale è finito anche il conducente della 500, mentre la figlioletta è rimasta fortunatamente illesa.

Sul posto, oltre ai sanitari del 118, hanno operato gli agenti della polizia locale e i vigili del fuoco.