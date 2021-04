Auto fuori strada, gravi due ragazze. Una elitrasportata a Roma

Grave incidente stradale, nel tardo pomeriggio di domenica, alle porte di Latina. Si è verificato in zona Torre la Felce, vedendo una Lancia Ypsilon con a bordo due ragazze finire fuori strada dopo una curva, terminando la propria corsa nel fossato laterale, ribaltandosi contro un albero.

In ospedale sono finite in codice rosso due 25enni. Una è stata trasferita in ambulanza presso il pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria Goretti, mentre per l’amica, in condizioni più pesanti, si è reso necessario il trasporto tramite eliambulanza alla volta del San Camillo di Roma.