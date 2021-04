Elezioni a Latina, Coletta incassa l’appoggio di “Latina Futura”

Arriva la terza gamba all’alleanza tra civici e centrosinistra a Latina in sostegno al sindaco uscente Damiano Coletta.

Annunciata nei giorni scorsi, la lista si chiamerà “Latina Futura” e si presenta come una compagine green e progressista. La connotazione del nome è ovviamente civico, ma la componente ha una definizione politica molto precisa e risponde al Partito socialista.

Dopo Latina Bene Comune e Partito Democratico, arriva dunque la terza gamba dell’alleanza raccolta attorno all’attuale primo cittadino Coletta che nel 2016 si era imposto solo con le proprie liste civiche capitanate proprio dalla sua creatura Latina Bene Comune.

Con ogni probabilità, Latina Futura, che dovrebbe essere in campo e operativa a partire dai primi giorni di maggio, non sarà l’ultimo tassello di una coalizione che continua a definirsi e a dare un’immagine della compagine guidata da Coletta che attende ancora il principale (o i principali) sfidanti del campo di centrodestra.

Per ora, infatti, bisogna riconoscere come oltre al sindaco uscente che punta alla riconferma, c’è solo Antonio Bottoni con la sua civica “Siamo Latina”. Certo, le elezioni non sono ancora dietro l’angolo, ma con il voto probabilmente nel mese di settembre e essendo l’estate sempre un momento complicato in cui fare campagna elettorale, appare quanto meno un pizzico in ritardo chi non ha definito ancora le alleanze.