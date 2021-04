Vaccinazioni anti-Covid nel Lazio: record di somministrazioni, oltre 36mila

“Ieri superato il record delle vaccinazioni nel Lazio con 36.379 somministrazioni in 24 ore”.

Lo dichiara l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

“La macchina è proiettata al raggiungimento delle 40mila somministrazioni.

Invito gli over 60 che ancora non lo avessero fatto ad effettuare la prenotazione sul portale regionale, poiché nei prossimi giorni passeremo alle fasce d’età successive under 60 anni con comorbidità.

Da domani partiranno anche le prime somministrazioni negli Hub della Vela di Tor Vergata e a Valmontone outlet (dove si vaccinerà in modalità drive-in) con il vaccino monodose Johnson&Johnson senza necessità di effettuare i richiami”.