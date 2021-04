Scuola San Magno-Rene, il sopralluogo del consigliere Vocella

Il consigliere comunale Luigi Vocella e Giovanni Dallovo esponente di zona, si sono recati presso la scuola di San Magno – Rene dopo aver ascoltato diverse lamentele dei genitori per l’incresciosa situazione dell’edificio scolastico.

A seguito del sopralluogo ed ascoltata anche la voce del personale ivi presente, il consigliere comunale Vocella, d’accordo con Fallovo, ha presentato una interpellanza al Sindaco del Comune di Fondi per metterlo a conoscenza sulla situazione di degrado in cui versa l’edificio ed il pericolo alla salute che ogni giorno gli alunni della scuola devono affrontare.

“La scuola di San Magno – Rene viene dipinta dagli insegnanti e dai genitori come un isola felice dal punto di vista della didattica e dell’ambiente scolastico ma il tutto è macchiato da una insopportabile incuria che non valorizza sicuramente l’impegno dei docenti e che non fa dormire sonni tranquilli ai genitori degli alunni, preoccupati per la salute e l’incolumità dei loro figli. Dalle foto che si inoltrano si può capire come la situazione è grave e merita un urgente e prioritario intervento perché il rischio oltre che per la struttura è anche per la salute dei più piccoli che sono costretti a stare in aule con la muffa e l’umidità. Si chiede al Sindaco un impegno ed intervento immediato per la salvaguardia dei più piccoli. La maggioranza non può ricordarsi della contrada di San Magno soltanto nel periodo elettorale. I problemi ci sono e vanno risolti soprattutto per il benessere dei nostri figli”.