Pallamano femminile, l’HC Fidaleo Fondi ospite della capolista Teramo

(foto copertina: Michol Di Perna)

Dopo il recupero della 2ª giornata di andata in quel di Civitavecchia, ancora una trasferta per l’HC Fidaleo Fondi. Nella serata di domani, in occasione della 5ª giornata di ritorno del campionato di Serie A2 femminile, le rossoblù saranno ospiti di una delle due squadre al vertice, il Nama – TMS Teramo.

La formazione abruzzese, che nel corso degli anni ha rappresentato un pezzo di storia della pallamano nazionale, si trova a 15 punti in classifica – con una gara in meno rispetto all’altra capolista Pallamano Aretusa -, frutto di sette vittorie, un pareggio e una sconfitta. Le ragazze di mister La Brecciosa rappresentano quel mix tra giovani ragazze e atlete con un grande bagaglio di esperienza sulle spalle, che già l’anno scorso hanno ben figurato nel girone C.

In casa HC Fidaleo Fondi, nonostante i risultati non rosei, gli allenamenti sotto la guida di mister Plavljanic sono proseguiti in tranquillità e serenità. Le giovanissime fondane, aiutate da qualche giocatrice più esperta, stanno cercando di correggere gli errori commessi e sono costantemente alla ricerca della forma migliore. Suona la carica, in vista della gara di sabato, il capitano fondano Manuela Manzo: “Ciò che abbiamo fatto finora non è bastato, cercheremo nella gara successiva di dare ancora di più e cercare di strappare due punti alla capolista”.

La gara tra Teramo e HC Fidaleo Fondi, che avrà inizio alle 20:00, sarà diretta dalla coppia arbitrale formata dai signori Ciro e Luciano Cardone.