Fondi, ancora intimidazioni: bomba sventra altra auto – VIDEO e FOTO

Nonostante il rafforzamento del livello di guardia disposto dal Prefetto, a Fondi la sequela di intimidazioni “by night” non accenna a placarsi. L’ultima si è registrata pochi minuti prima delle 23.30 di giovedì. Daccapo tramite una bomba, la terza: è esplosa danneggiando la parte anteriore di una macchina, praticamente sventrata.

Il mezzo, un Suv Opel Mokka in uso a un fondano, era parcheggiato lungo una traversa di via Appia lato Itri, via Marzabotto. Scattato l’allarme, sul posto si sono portati i carabinieri della Tenenza locale e quelli della Stazione di Monte San Biagio, seguiti dai colleghi della Compagnia di Terracina, che coordinano le indagini. Gli specialisti della scientifica hanno repertato diverso materiale, tra cui frammenti dell’ordigno.

Solo tenendo conto di quelli certificati, ed escludendo dunque almeno un episodio “fantasma”, tra bombe e incendi quello appena andato in scena è il settimo atto intimidatorio in meno di due mesi. Episodi che gli inquirenti ritengono verosimilmente collegati. Facendo man mano palesare l’ombra del regolamento di conti nell’ambito dello spaccio di sostanze stupefacenti.

