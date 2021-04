Formia, online il portale web della Biblioteca comunale ‘Ten. Filippo Testa’

“Informazione, servizi e consultazione cataloghi. La biblioteca comunale “Ten. Filippo Testa” ha ora il suo portale istituzionale. Il sito, consultabile all’url https://biblioteca.comune.formia.lt.it, sbarca sul web proprio nel giorno in cui la struttura vede confermarsi l’accreditamento nell’ambito dell’Organizzazione Bibliotecaria Regionale”.

Lo rende noto l’ufficio stampa del Comune di Formia.

“Il portale, accogliente nella grafica e funzionale alla fruizione dei contenuti, ha una struttura verticale full responsive che lo rende adattabile ai device mobili (tablet e cellulari), tecnologia compatibile con i sistemi iOS e interfaccia tale da consentire una facile navigazione, oltre che una gestione dinamica dei contenuti.

Il sito, curato dall’Ufficio Cultura del Comune di Formia, rende informazioni puntuali per quanto concerne logistica, contatti e servizi, tra cui l’accesso al catalogo digitale della biblioteca e del Sistema Bibliotecario, all’Opac del polo regionale, ai meta-cataloghi nazionali (SBN e internet culturale), ai meta-motori di ricerca e ad alcuni tra i più importanti cataloghi commerciali. Contiene informazioni anche su “La Casa dei libri”, la biblioteca comunale per i piccoli lettori di età compresa tra 0 e 13 anni e sui servizi librari riservati alle persone ipovedenti, oltre a collegamenti utili e finestre interattive per un contatto diretto con l’utenza, a un’ampia galleria fotografica e a una sezione social che dialoga con le pagine Facebook da tempo utilizzate per la promozione delle attività nelle biblioteche cittadine.