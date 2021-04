Circeo, promontorio in vendita: lo acquisterà la Regione

“Siamo entusiasti della decisione della Giunta regionale del Lazio di intervenire direttamente con propri fondi nella vendita di quasi duecento ettari di promontorio del Circeo messi in vendita da un’agenzia immobiliare. Con l’azione della Regione non solo si preservano circa 110 ettari di bosco, e lo stesso picco meta di tanti escursionisti, ma anche beni archeologici tra cui resti di ville e cisterne romane di inestimabile valore storico. Una scelta saggia che rimette a disposizione della collettività un luogo simbolo del nostro territorio conosciuto in tutto il mondo fin dall’antichità”.

Così Enrico Forte, primo firmatario, e Gaia Pernarella, che l’ha immediatamente sottoscritta, commentano l’accoglimento della mozione con cui avevano chiesto alla Giunta regionale l’impegno a garantire l’uso pubblico di questa parte di territorio nonché preservarlo da possibili scempi.

“Riteniamo – proseguono Forte e Pernarella –, che il mandato dato alla direzione Demanio e Patrimonio per l’acquisto sia un primo importante passo verso il ritorno alla proprietà pubblica e che una volta che la Regione ne sarà venuta in possesso, si prosegua nei modi più idonei, auspichiamo con una convenzione con il Parco Nazionale del Circeo che ne disciplini la gestione e la fruizione”.