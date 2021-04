Bottigliate ad una donna durante un tentativo di rapina: arrestato

La Polizia di Stato – Questura di Latina nella giornata di ieri, mercoledì 21 aprile, ha tratto in arresto il cittadino egiziano H. Y. classe ‘98, in Italia senza fissa dimora, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP di Latina Dott.ssa Giorgia Castriota.

L’arresto del cittadino egiziano costituisce l’epilogo di una vicenda che lo scorso mese di agosto lo aveva visto protagonista di una violenta rapina consumata presso il terminal delle autolinee in danno di una donna che si accingeva a prendere l’autobus.

In quella circostanza, lo straniero, pur di portare a compimento il suo proposito criminale ed impossessarsi della borsa della donna, non aveva esitato a colpire ripetutamente con una bottiglia di birra la vittima che aveva vanamente cercato di resistere all’aggressione, causandole lesioni che la costringevano a ricorrere alle cure del pronto soccorso.

L’accurata descrizione dell’aggressore che la donna aveva fornito agli agenti intervenuti, ha consentito ai poliziotti della Squadra Mobile di indirizzare da subito le indagini, restringendo il cerchio dei possibili autori tra i soggetti che abitualmente frequentano l’area del terminal delle autolinee, giungendo rapidamente all’identificazione del responsabile.

È stata quindi effettuata una meticolosa attività investigativa, che ha consentito di ottenere una serie di elementi probanti la responsabilità dell’arrestato, condivisa dall’A.G. che ha emesso il provvedimento restrittivo.

Nel frattempo lo straniero, evidentemente consapevole di essere ricercato dalla polizia, aveva fatto perdere le sue tracce e solo ieri, al termine di incessanti ricerche, è stato rintracciato dagli investigatori della Squadra Mobile.

Al termine delle formalità il cittadino egiziano è stato associato alla Casa Circondariale di Latina a disposizione dell’A.G. competente.