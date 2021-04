Una lettera aperta alle associazioni dalla Civiche della coalizione Parisella

I movimenti Fondi Terra Nostra La Mia Fondi e Riscossafondana hanno inviato una lettera aperta a tutte le associazioni del territorio, a seguito delle risultanze dell’ultimo Consiglio Comunale con l’approvazione del bilancio di previsione 2021.

‘La città di Fondi -si legge nella nota – non può essere abbandonata a questa incuria amministrativa in settori basilari, che traggono forza dalla storia plurimillenaria, dagli esempi delle culture nelle varie epoche, dal lascito delle personalità che hanno illustrato il nostro popolo fino al ventesimo secolo, dalle importanti energie delle tantissime associazioni che generosamente impiegano la loro opera al servizio della comunità. Noi non accetteremo tale stato di cose e proporremo alla maggioranza di rivedere questa posizione riduttiva apportando una variazione di bilancio che assegni a cultura, turismo, sport e giovani almeno l’intero gettito dell’imposta di soggiorno. Per questo obiettivo e per avviare la programmazione della prossima estate, che sarà cruciale per la ripresa dell’attività turistico-culturale, abbiamo già chiesto la convocazione della competente commissione consiliare e proporremo di incontrare le associazioni cittadine per un confronto necessario in vista della ripresa, ormai certa e imminente; chiederemo inoltre la costituzione della consulta delle associazioni. ”