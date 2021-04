“Ponte di Maiano”: tavolo tecnico tra Comuni e le Province di Caserta e Latina

La necessità di esperire azioni utili per la tempestiva pianificazione degli interventi necessari per restituire al ‘Ponte di Maiano’ la sua piena funzionalità dopo la chiusura predisposta dalla Provincia di Latina (delibera numero 13 del 13 aprile 2021) per via di criticità strutturali è stata l’ oggetto di un tavolo tecnico tenutosi presso il Comune di Sessa Aurunca.

Nel Salone dei Quadri della civica residenza , il Commissario Straordinario Andrea Cantadori, i sindaci dei Comuni di Cellole, Castelforte e Santi Cosma e Damiano nonché i rappresentanti della Provincia di Caserta e di Latina hanno ravvisato la necessità di procedere in tempi celeri al ripristino di un‘importante arteria di collegamento tra alcuni Comuni del Basso Lazio e del casertano con la previsione di una Conferenza di Servizi tra le due Province, Caserta e Latina comproprietarie del bene.

La chiusura del Ponte sul Fiume Garigliano e del tratto della SP 129 Maiano dal km 1+000 al km 1+057 fino al limite territoriale della Provincia di Caserta venne disposta dalla Provincia di Latina a seguito delle risultanze delle indagini strutturali eseguite sul ponte che evidenziarono numerose criticità strutturali gravi come estesi scartellamenti dell’intradosso della trave di bordo lato Valle, della scarpata centrale con espulsione di rilevanti porzioni di copriferro oltre la corrosione di fili di precompressione che in alcuni tratti risultano ossidati e tranciati.

Una situazione di estrema pericolosità per l’incolumità pubblica che non esclude il rischio di rottura improvvisa della trave di Valle. Criticità che permangono e che sono state ampiamente documentate anche con supporti fotografici ,dai tecnici delle Province comproprietarie del bene con la rosea previsione di una bozza di progetto che preveda anche degli ampliamenti della sede viaria. La celerità dell’esecuzione degli interventi strutturali sul Ponte di Maiano ha visto l’accordo unanime della compagine amministrativa e provinciale in considerazione dell’indispensabilità del medesimo e della situazione economico- sociale compromessa dall’attuale situazione epidemiologica in atto aggravata altresì dalla chiusura. Ideologia comune che si tramuterà nella stipula di un Protocollo d’Intesa tra i partecipanti al tavolo tecnico per concretizzare nel minor tempo possibile la riapertura.