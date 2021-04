Maltempo, allerta gialla per la giornata di domani

La Protezione Civile del Lazio con una nota spiega che nella giornata di giovedì per 18-24 ore tutto il Lazio sarà attraversato da precipitazioni che fanno scattare un allerta gialla per criticità idrogeologica. Coinvolte anche le zone pontine.

“Il Centro Funzionale Regionale – si legge nella nota – rende noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso oggi l’avviso di condizioni meteorologiche avverse con indicazione che dalle prime ore di domani, giovedì 22 aprile 2021, e per le successive 18-24 ore si prevedono sul Lazio: precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale specie sui settori centro-meridionali della regione. Il Centro Funzionale Regionale ha effettuato la valutazione dei Livelli di Allerta/Criticità e ha pertanto inoltrato un bollettino con allerta gialla per criticità idrogeologica su Bacini di Roma, Aniene, Bacini Costieri Sud e Bacino del Liri. La Sala Operativa Permanente della Regione Lazio ha diramato l’allertamento del Sistema di Protezione Civile Regionale e invitato tutte le strutture ad adottare tutti gli adempimenti di competenza. Si ricorda – concludono – infine, che per ogni emergenza la popolazione potrà fare riferimento alle strutture comunali di Protezione civile alle quali la Sala Operativa Regionale garantirà costante supporto”.