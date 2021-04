Latina, a fuoco gazebo per i tamponi in farmacia

È accaduto nel capoluogo di provincia intorno alle 6 di questa mattina. Dopo una segnalazione, si sono portati in via Carturan i Vigili del Fuoco che hanno constatato come ad andare in fiamme fosse un gazebo utilizzato per effettuare i tamponi rapidi e posizionato all’esterno di una farmacia.

Immediate sono iniziate le operazioni di spegnimento del rogo per evitare che le fiamme potessero propagarsi.

“Successivamente – fanno sapere i Vigili del Fuoco – in collaborazione con il personale della Polizia di Stato, si effettuava un accurato controllo dei luoghi per cercare di risalire alle cause. Al momento non si è evidenziato nulla che possa aver causato l’innesco dell’incendio”. Nessuna persona è rimasta coinvolta.