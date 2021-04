Elezioni a Formia, Gianfranco Conte dice la sua: “Nessun passo indietro”

Gianfranco Conte chiude all’ipotesi ventilata di un suo possibile passo indietro per la candidatura a sindaco nelle elezioni del prossimo settembre.

Con un post sui social il consigliere comunale uscente di minoranza che aveva avanzato la propria candidatura ben vista da Fratelli d’Italia di fatto segna l’ennesimo cammino parallelo nel centrodestra locale.

Nei giorni scorsi proprio il consigliere regionale di Forza Italia Pino Simeone aveva benedetto la candidatura a sindaco di di Gianluca Taddeo. Ma evidentemente l’appello a ricompattare il centrodestra potrebbe non andare a buon fine.

Certo, Conte non parla a nome di Fratelli d’Italia. La stessa Lega tanto chiacchierata nelle indiscrezioni come il partito della Meloni non hanno ancora preso una chiara posizione sui nomi o le dinamiche attorno le quali costruire una coalizione politica ampia che comprenda quello che a livello nazionale è considerato il centrodestra.

Non è una dinamica solo formiana, la svolta nazionale di Lega e Forza Italia che sono entrate nel governo Draghi con Fratelli d’Italia finita all’opposizione ha finito per compromettere – almeno in parte – il cammino unitario nelle competizioni elettorali locali.

Il rinvio al voto a dopo l’estate sta mettendo a dura prova anche le dinamiche interne ai gruppi politici che spesso faticano a fare sintesi in questo periodo storico ancora caratterizzato in gran parte dall’emergenza sanitaria da una parte e economica e sociale dall’altra.