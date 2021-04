Covid-19, D’Amato: “Medici di base perno essenziale nella campagna vaccinale”

“I medici di medicina generale (MMG) hanno somministrato oltre 130 mila dosi di vaccino anti Covid e sono un perno essenziale ed insostituibile di questa campagna vaccinale.

Con i nuovi arrivi dei vaccini aumenteremo le forniture a loro disposizione per somministrarle ai loro assistiti in maniera coerente con il piano vaccinale. Ai medici di medicina generale va un sincero ringraziamento per tutta l’attività che stanno svolgendo. Il ruolo del medico di famiglia è indispensabile, soprattutto per il rapporto che loro hanno con gli assistiti e nel indicare in maniera appropriata l’uso del vaccino”. Lo dichiara l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.