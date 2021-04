Attraversamento pedonale a Borgo Sabotino, lavori al via

Via libera dalla Provincia alla realizzazione di un attraversamento pedonale all’interno del centro abitato di Borgo Sabotino. Sono partiti questa mattina i lavori così come previsto dalla ordinanza del settore Viabilità e trasporti dell’ente di via Costa che dispone la realizzazione di un attraversamento pedonale rialzato al chilometro 6.600 della Strada provinciale che collega Borgo Piave a Foceverde, dunque nel tratto che attraversa il centro abitato di Borgo Sabotino.

In corrispondenza dell’attraversamento sarà istituito il limite di velocità di 30 chilometri orari. Sarà sempre la Provincia a realizzare la segnaletica orizzontale e verticale corrispondente della cui manutenzione si occuperà però il Comune di Latina.

L’iniziativa è stata adottata alla luce delle numerose richieste pervenute agli uffici da parte dei residenti di Borgo Sabotino che sollecitavano interventi per garantire una maggiore sicurezza stradale soprattutto durante i mesi estivi data la maggiore affluenza di persone e quindi di maggior traffico sul litorale.

“Con questo intervento – sottolinea il presidente della Provincia Carlo Medici – diamo il nostro contributo per garantire la sicurezza stradale in un centro abitato così come richiesto dai cittadini che abitano a Borgo Sabotino”.