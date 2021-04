Vaccini anti-Covid, dal 27 aprile possono prenotarsi i nati nel 1962-63

La novità è resa nota dal portale Salute Lazio che spiega come per le informazioni sulla vaccinazione contro il Covid-19 per quanto riguarda tutte le fasce di età che possono avere accesso alla campagna vaccinale si può visitare la pagina web dedicata.

Da martedì 27 aprile alle 00:00 partiranno dunque le prenotazioni per la fascia d’età 59 – 58 anni (nati 1962 e 1963).

Le prenotazioni possono avvenire in autonomia tramite il portale web dedicato al seguente link: https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/welcome.