Abusi su minori: arrestato dopo 9 anni di latitanza Luciano Scibilia

Nove anni. E’ il tempo trascorso per la cattura di Luciano Scibilia, pensionato 74enne originario di Latina.

L’uomo, su cui pendeva un ordine di esecuzione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Roma, era stato condannato definitivamente per il reato di violenza sessuale su minori e doveva scontare una pena di 5 anni e 2 mesi di reclusione. Ricordiamo che, spacciandosi per pranoterapeuta, aveva sessualmente abusato di cinque ragazze minorenni.

Grazie al lavoro della Polizia di Stato, in collaborazione con lo SCIP Scip (Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia) è stato scovato in Repubblica Dominicana, a Samanà, arrestato ed imbarcato su un volo per l’Italia.

Scibilia era l’unico latitante italiano inserito nella lista Europol dei 19 più pericolosi ‘sex offender’ ricercati a livello internazionale.