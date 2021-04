Superlega di calcio, interrogazione all’UE. Procaccini: “Deriva globalista”

Una interrogazione per chiedere alla Commissione UE di intervenire per salvaguardare il calcio come patrimonio sportivo, culturale e sociale e da decenni sinonimo della integrazione e collaborazione dei Paesi della UE.

E’ quanto presentato questa mattina dagli europarlamentari di Fratelli d’Italia – ECR, Carlo Fidanza e Nicola Procaccini, a seguito della ufficializzazione della Super League di calcio da parte di alcuni club dei Paesi della UE. Nella interrogazione si chiede alla Commissione l’intervento presso le autorità alla guida del calcio e dello sport nella UE per evitare che il patrimonio sportivo, culturale, sociale che ogni club sportivo rappresenta non sia disperso, e di intraprendere azioni per salvaguardare il calcio come veicolo di valori sociali legati all’amicizia, alla socializzazione, alla educazione allo sport.