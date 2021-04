Pallamano femminile, l’HC Fidaleo Fondi cede nel recupero al Flavioni

(foto copertina: Michol Di Perna)

Niente da fare per le ragazze dell’HC Fidaleo Fondi che, nel recupero della seconda giornata della Serie A2 gir. D, cedono nettamente alla più esperta formazione del Flavioni Civitavecchia.

L’impressione è che, fin quando la condizione fisica le sostiene, le rossoblù riescono a far vedere buone trame di gioco e restano in partita. Non appena c’è il calo fisico, però, le squadre avversarie prendono il largo nel punteggio.

Pronti via e, dopo 7’ di gioco, le padrone di casa si portavano subito in vantaggio di 4 reti (5-1). Le ragazze di Sally Plavljanic, tuttavia, con grinta e caparbietà rimanevano in partita e si facevano sotto con le reti di Rial ed Alessia Zizzo. In quel momento, attorno al 20°, il calo fisico di cui parlavamo in precedenza: Bartoli e compagne ne approfittavano e allungavano sino al +11 (19-8) di fine primo tempo.

Nella ripresa, con il risultato già in archivio, coach Plavljanic mandava in campo le ragazze più giovani a sua disposizione, anche dodicenni e tredicenni. Il Flavioni dilagava nel punteggio, le piccole rossoblù non sfiguravano totalmente a livello di gioco proposto, ma la gara si concludeva con il punteggio di 39-18.

Queste le parole, a fine gara, dell’allenatrice fondana: “Fino al 20° abbiamo retto bene l’impatto alla gara. Quando è finita la benzina e le ragazze non riuscivano più a rientrare in difesa, però, il Civitavecchia ha dilagato. Nel secondo tempo, a risultato acquisito, ho avuto modo di mandare tutte le più piccole in campo, perché penso che per crescere, hanno bisogno di giocare tanto. Magari non nell’immediato, ma sono sicura che questa squadra darà molte soddisfazioni a me, alla società e alla città di Fondi”.

Flavioni Civitavecchia-HC Fidaleo Fondi 39-18 (P.T. 19-8)

Flavioni: Amicuzi 1, Bartoli 3, M. Bonamano 3, C. Bonamano 5, D’Anto, De Santis, Feoli 2, Ferretti 5, Maggiori, Malavasi 2, Peris 1, Politi, Schiavo 3, Spigarelli 1, Spizzico 6, Tuduran 4. All. Patrizio Pacifico.

HC Fidaleo Fondi: Agresti, Amicucci 1, De Filippis, Di Fazio, Giardino 3, Guglielmo 1, Lombardi, Mar. Manzo, Man. Manzo 3, Peppe, Rial 5, Saraca 2, C. Zizzo 1, A. Zizzo 2. All. Sally Plavljanic.

Arbitri: Galbiati-Malafronte.