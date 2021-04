Mondiale Boxe IBO, dopo il successo di Fondi, Michael Magnesi chiamato a difendere il titolo

L’atmosfera si scalda per Michael “Lonewolf” Magnesi, campione mondiale dei pesi superpiuma IBO. Il 23 aprile nel palazzetto di Valle Martella a Zagarolo, vicino Roma, il sudafricano campione del continente Khanyle Bulana tenterà di sfilargli la cintura in un match che si annuncia già di per sé un evento nell’evento.

Al contrario di quanto avvenuto a Fondi lo scorso novembre, quando l’incontro che ha visto Magnesi conquistare il titolo iridato si è tenuto a porte chiuse, questa volta a tifare ci sarà l’intera nazione: ad aggiudicarsi l’esclusiva della messa in onda della diretta televisiva è stata infatti Rai 2, che trasmetterà l’evento live.

“È una notizia non da poco» commenta Alessandra Branco, moglie e promoter del pugile laziale, che tramite la A&B Events e con la BBT di Davide Buccioni ha organizzato l’appuntamento. “Questo vuol dire che, seppure a distanza, Michael avrà il supporto e l’incoraggiamento di tutta l’Italia. Sicuramente un’arma in più per la grinta del nostro campione del mondo”.

Main sponsor del giovane pugile italiano, la catena di caffetterie “Le Cinéma Café”, a cui si sono aggiunti nei giorni scorsi altri nomi importanti come la Nike by GTZ Distribution.

“Michael è un ragazzo d’oro e un atleta straordinario” spiega Roberto Massarone, fondatore e manager del Gruppo “Le Cinéma Café”. “Siamo accanto a lui anche questa volta per diventare bis campioni del mondo”.

Quello di Zagarolo sarà il diciannovesimo incontro di Magnesi. Si tratta di un evento importante non solo per la difesa della cintura conquistata pochi mesi fa, ma potrebbe rappresentare addirittura una sorta di “lasciapassare” per combattere nell’olimpo della boxe internazionale, ovvero negli Stati Uniti d’America.